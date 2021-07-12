Та що ви знаєте про моду: Мішина насмішила мережу юнацьким ФОТО Еллерта

Понеділок, 12 липня 2021, 13:17

Актриса Ксенія Мішина насмішила своїх підписників фотографією коханого Олександра Еллерта.

Зірка серіалу "Кріпосна" і телешоу "Холостячка" показала партнера у юнацтві, коли він мав модну асиметричну зачіску.

"Та що ви знаєте про моду? Він мені розповідає, що за ним бігали дівчатка, коли він навчався в школі", - сказала у сторі Мішина та посміялася.

 
На фото Сашкові 20 років 

До речі, нещодавно Еллерт кумедно вітав кохану з днем народження. 

Фото зі сторі в Instagram


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