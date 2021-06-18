"У 46 кілограмах живе мільйон Ксю": Еллерт кумедно привітав Мішину з 32-річчям

18-го червня актрисі Ксенії Мішиній виповнилося 32.

Коханий Олександр Еллерт присвятив їй милий і кумедний пост, в якому описав, наскільки вона буває різною.

"У 46 кілограмах живе мільйон різних Ксю... І я їм бажаю збільшуватися в багатогранності, але залишатися в 46 кілограмах", - написав Еллерт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эллерт Александр (@ellert_a)

Нагадаємо, нещодавно Мішина, в якої є син від попередніх стосунків, розказувала, скількох дітей хоче від Еллерта.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Еллерт та Мішина в йога-ретріті показали свої добрі обличчя

Мішина поміркувала про відбитки й шрами на серці та показалася в купальнику

"Он там двері!": Еллерт став "гарячим італійцем", але Мішина не зацінила. ФОТО