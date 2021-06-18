"У 46 кілограмах живе мільйон Ксю": Еллерт кумедно привітав Мішину з 32-річчям
П'ятниця, 18 червня 2021, 16:20
18-го червня актрисі Ксенії Мішиній виповнилося 32.
Коханий Олександр Еллерт присвятив їй милий і кумедний пост, в якому описав, наскільки вона буває різною.
"У 46 кілограмах живе мільйон різних Ксю... І я їм бажаю збільшуватися в багатогранності, але залишатися в 46 кілограмах", - написав Еллерт.
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Нагадаємо, нещодавно Мішина, в якої є син від попередніх стосунків, розказувала, скількох дітей хоче від Еллерта.
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