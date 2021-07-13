Поки тато не бачить: "дочка" Путіна показала тіло в купальнику

Пітерська діджейка і дизайнерка Луїза Розова, яку називають позашлюбною дочкою російського президента Володимира Путіна, досі не показує обличчя в мережі.

Зате тілом у купальнику дівчина світить залюбки. Чим викликає кумедні реакції своїх підписників.

"А тато бачив?", "татусь добряче постарався", "поки тато не бачить", "скоро твій батя закриє ці інтернети, щоби ти таким не займалася" і багато інших коментарів під фото Луїзи в зеленому бікіні.

Дівчину звуть Єлизавета Кривоногих , але її псевдонім - Луїза Розова

Реклама:

"Якщо я це лайкну, за мною приїде ФСБ?", - пише один із фоловерів Луїзи фото з instagram

Луїза Розова. Фрагменти

"Викапаний тато молодий", - жартують підписники

Нагадаємо, восени 2020-го року російські журналісти-розслідувачі припустили, що Єлизавета Кривоногих - третя дочка Володимира Путіна і заявиили, що вона феноменально на нього схожа.