"Феноменально схожа на Путіна": президенту Росії приписують ще одну дочку

Володимир Путін уже 20 років сидить у Кремлі, а росіяни досі точно не знають, скільки у нього дітей.

Офіційно – дві доньки від ексдружини Людмили Путіної. Неофіційно – ще від трьох до п’яти нащадків від колишньої гімнастки Аліни Кабаєвої.

Однак, за даними видання "Проект", є ще одна дівчина, яка, може бути дочкою президента РФ. Її звуть Єлизавети Кривоногов і вона "феноменально схожа" на Путіна.

Імовірна донька російського гаранта неповнолітня, тому її фото з етичних міркувань не публікували. Але, як стверджують автори розслідування, її схожість із Путіним підтвердив професор Хассан Угайл - директор центру візуального аналізу університету Бредфорда, Великобританія.

Ліза Кривоногов може бути донькою Путіна фото з сайту "проект"

Проведений ним комп'ютерний аналіз показав, що схожість Путіна та Кривоногов - 70,44%, при тому, що схожість вище 75% означає, що на знімках – та сама людина.

"З цього можна зробити висновок про можливі родинні зв’язки між ними", - йдеться у висновку професора.

Єлизавета Кривоногов є дочкою жінки на ім’я Світлана Кривоногов, яку називають подругою Путіна ще з 90-х.

Світлана живе у Петербурзі, де виросла у комуналці, а після закінчення університету раптом стала власницею елітного житла.

Світлана Кривоногов - ще одна загадкова жінка, пов'язана з російським президентом

Зараз, за ​​підрахунками "Проекту", сім'ї Кривоногов належить житлової нерухомості в Петербурзі, Москві і Сочі майже на 13 мільйонів доларів.

За свідченням сусідів Кривоногов по комуналці, у 90-х в неї з’явився багатий чоловік. Один зі співрозмовників згадав, що це був "чиновник уряду Петербурга".

Але за документами, на початку "нульових" вчорашня студентка увійшла у капітал відразу кількох компаній, серед яких був і петербурзький банк "Росія". У самому банку вона почала працювати як мінімум в 2001 році, а потім стала і його акціонером.

Варто зауважити, що "Росія" - банк, який злетів саме при президенті Путіні і завдяки йому.

У цьому історичному будинку у Санкт-Петербурзі у Кривоногов є квартира

Ще одне свідчення зв’язку Путіна з Кривоногов – його улюблений гірськолижний курорт "Ігора", який теж належить жінці. У неї зараз 75% в компанії "Озон", яка керує курортом, володіє землею під ним і торговою маркою.

За скудними даними, стосунки Путіна і Кривоногов почалися у 90-х та закінчилися ближче до кінця минулого десятиліття.

Курорт "Ігора" на півночі ленінградської області належить Кривоногов. Свого часу Путін дуже любив там кататися на лижах фото metronews.ru

Двоє знайомих Путіна по 90-х на питання про Кривоногов відреагували багатозначно - не заперечуючи, що знають, про кого йде мова, вони категорично відмовилися розмовляти про неї: "Можливо, і чув (про Кривоногов-ред.), але говорити не стану" і " на цю тему я говорити не буду ".

Причина такої таємничості може полягати саме в тому, батьком дочки Кривоногов, яка народилася у 2003 році, є Путін. У копіях документів, з якими ознайомилися автори матеріалу, батько Єлизавети Кривоногов не вказаний, а по батькові вона Володимирівна.

Уже кілька років Єлизавета живе під іншим прізвищем і веде акаунти у соцмережах під вигаданим ім'ям.

Все майно і бізнес-активи сім'ї Кривоногов можна оцінити у приблизно $ 100 мільйонів.

Коли кореспондент "Проекту" зателефонував Кривоногов, вона сказала, що не може говорити. А речник Путіна Дмитро Пєсков прогнозовано повідомив, що вперше чує ім'я Кривоногов.

Нагадаємо, Путін також не називає точну кількість та стать своїх онуків.

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