47-річна Мосс оголилася у рекламі спіднього від Кардашян

Британська супермодель Кейт Мосс знялася топлес у рекламі бренду своєї подруги Кім Кардашян.

Кім поділилася фотографіями 47-річної легенди подіуму в Instagram та згадала про своє перше враження від Кейт у 2014-му, коли вони познайомилися.

Вперше я зустрілася з Кейт Мосс у 2014 році завдяки Рікардо Тіши і одразу була вражена її зухвалим гумором, справжньою класичною красою. З того часу ми дружимо. Вона - ікона моди, яка визначає ціле покоління стилю, і я маю честь представити її як нове обличчя SKIMS цього літа", - написала Кардашян.

Мосс показала звабливе тіло і татуювання на стегні усі фото @donnatrope

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Нагадаємо, торік Мосс прикрасила обкладинку британського Vogue та знялася для журналу i-D.

Фото з Instagram Кардашян