Досі королева стилю: 46-річна Кейт Мосс зі звабливим декольте прикрасила британський Vogue

"У світі лише одна Кейт Мосс, і в номері за січень 2021 вона вкотре доводить, що все ще є королевою ефектного стилю".

Так про 46-річну модель пише британський Vogue, дві обкладинки якого вона прикрасила.

Мосс позує у зеленій сукні від Dior та в чорному ретро-образі з голим животом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от British Vogue (@britishvogue)

"Настрій моменту може мати відтінки ретро, бунтарства та року, але це завжди абсолютно гламурно", - так описує Vogue цю обкладинку

А ще ікона стилю знялася для виданя з квіткою на шиї та звабливим декольте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kate Moss Agency (@katemossagency)

Фото з Instagram