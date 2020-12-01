Досі королева стилю: 46-річна Кейт Мосс зі звабливим декольте прикрасила британський Vogue
Вівторок, 1 грудня 2020, 14:19
"У світі лише одна Кейт Мосс, і в номері за січень 2021 вона вкотре доводить, що все ще є королевою ефектного стилю".
Так про 46-річну модель пише британський Vogue, дві обкладинки якого вона прикрасила.
Мосс позує у зеленій сукні від Dior та в чорному ретро-образі з голим животом.
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А ще ікона стилю знялася для виданя з квіткою на шиї та звабливим декольте.
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Фото з Instagram
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