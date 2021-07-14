Сестри Єфросиніна та Ющенко пострибали у яскравих купальниках. ФОТО
14 липня 2021, 11:25
Рідні сестри Маша Єфросиніна та Ліза Ющенко відпочили разом в одному з 5-зіркових готелів Туреччини та наробили кумедних фото в купальниках.
Дівчата у яскравих бікіні пострибали та пообіймалися, і Марія виклала ці кадри у свій Instagram.
"Ми чесно весь тиждень намагалися зробити красиві фото з Лізочкою. Я вважаю, вийшло", - написала Єфросиніна.
До речі, сестри відпочивали разом з дітьми та мамою.
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Нагадаємо, нещодавно Єфросиніна поділилася відвертою історією стосунків зі своїм тілом.
Фото з Instagram
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