"Пам'ятаю, як уперше зненавиділа тебе": Єфросиніна у спідньому розповіла історію стосунків із власним тілом
Телеведуча Маша Єфросиніна зізналася, що колись ненавиділа власне тіло, соромилася та мордувала його фізичними навантаженнями. Але зрештою прийшла до стадії любові та прийняття.
Історію цього складного шляху Маша розказала в відео-колаборації з відомим брендом спідньої білизни.
"У 12 років, коли в мене виросли груди, я сказала мамі, що в школу більше не піду - всіх дівчат, хто носить бюстгальтери, хлопці обзивають коровами з дійками... У 15 років під час уроку танців учитель кричав на нас, що ми жирні... У 19 років під час сексу хлопець сказав мені, що ніколи до того не спав із товстункою...", - пригадала телезірка.
Єфросиніна довго уникала відвертого одягу, надаючи перевагу "чернечому" стилю та стверджувала, що ніколи не фотографуватиметься в спідньому.
"Але ця історія не про першу оголену зйомку в моєму житті, а про мій шлях до власного тіла. Тіла, котре зі мною пережило ВСЕ, котре пробачило мені знущання з себе та ненависть. Тілу, котре в один момент сказало мені: "або давай полюбимо одне одного, або все, що ти робиш із нами - тупа та бездарна трата твого безцінного життя...", - поділилася Маша.
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"Сьогодні я подобаюся собі, як ніколи, навіть бачачи, що я далека від модельних стандартів. Щойно я прийняла свої особливості, покинула думати про те, як реагують оточуючі на моє піклування про себе та бачення себе, моє тіло стало моїм найкращим союзником, і воно стало гарнішати!", - запевнила вона.
Зі слів Маші, зараз вона з гордістю зізнається в своїй перемозі над комплексами та простягає руку всім жінкам, які зараз переживають те, що багато років переживала вона.
Як відомо, Єфросиніна не приховує, що виглядати в 42 роки так як вона - це "грьобана праця".
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