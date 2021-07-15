Каменських у купальнику пофотографувалася на яхті в сміливих позах

Співачка Настя Каменських вдало поєднує роботу з відпочинком і тішиться цьому у мережі.

Удень вона відпочиває на яхті та позує в купальнику, а ввечері дає концерти.

"Це велике щастя - мати можливість відпочиваючи працювати 😋 Сьогодні ще одну сцену запалимо ☀", - похвалилася NK та виклала чергову порцію фото в бікіні.

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До речі, перед цим Настя постила світлини себе у самих лише трусиках.