Каменських у купальнику пофотографувалася на яхті в сміливих позах
Четвер, 15 липня 2021, 10:25
Співачка Настя Каменських вдало поєднує роботу з відпочинком і тішиться цьому у мережі.
Удень вона відпочиває на яхті та позує в купальнику, а ввечері дає концерти.
"Це велике щастя - мати можливість відпочиваючи працювати 😋 Сьогодні ще одну сцену запалимо ☀", - похвалилася NK та виклала чергову порцію фото в бікіні.
До речі, перед цим Настя постила світлини себе у самих лише трусиках.
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