Каменських на відпочинку з Потапом показалася в самих трусиках. ФОТО
13 липня 2021, 11:00
Співачка Настя Каменських гайнула на відпочинок зі своїм чоловіком Потапом. І, для різноманітності, зробила для свого Instagram фото не лише у купальнику, а й у спідньому.
34-річна артистка показала ранкову себе в трусах.
Нагадаємо, Настя зізнається, що досі потерпає від тиску суспульства, яке вказує їй, якою має бути її фігура.
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