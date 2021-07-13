Каменських на відпочинку з Потапом показалася в самих трусиках. ФОТО

Співачка Настя Каменських гайнула на відпочинок зі своїм чоловіком Потапом. І, для різноманітності, зробила для свого Instagram фото не лише у купальнику, а й у спідньому.

34-річна артистка показала ранкову себе в трусах.

"Доброго ранку" від Насті фото з instagram каменських

Нагадаємо, Настя зізнається, що досі потерпає від тиску суспульства, яке вказує їй, якою має бути її фігура.

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