Каменських на відпочинку з Потапом показалася в самих трусиках. ФОТО

13 липня 2021, 11:00

Співачка Настя Каменських гайнула на відпочинок зі своїм чоловіком Потапом. І, для різноманітності, зробила для свого Instagram фото не лише у купальнику, а й у спідньому.

34-річна артистка показала ранкову себе в трусах.

 
"Доброго ранку" від Насті
фото з instagram каменських
 
Співачка не приховує, що використовує фотошоп

 
 

Нагадаємо, Настя зізнається, що досі потерпає від тиску суспульства, яке вказує їй, якою має бути її фігура.

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