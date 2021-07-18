Дімопулос вигуляла тотал лук від Versace на гала-вечері у Каннах
Неділя, 18 липня 2021, 08:51
Падіння під час пробіжки та подряпані коліна не завадили Санті Дімопулос піти на благодійний вечір amfAR у Каннах.
Екс-"ВІА Гра" вигуляла чорний тотал лук від Versace, який їй підібрали за день до події.
У своєму Instagram Санта наголосила, що пластир на ногах абсолютно не заважав їй чудово проводити час, і вона раділа, що все ж таки потрапила на головну подію останніх днів Канського кінофестивалю.
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Фото з Instagram
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