Дімопулос вигуляла тотал лук від Versace на гала-вечері у Каннах

Падіння під час пробіжки та подряпані коліна не завадили Санті Дімопулос піти на благодійний вечір amfAR у Каннах.

Екс-"ВІА Гра" вигуляла чорний тотал лук від Versace, який їй підібрали за день до події.

У своєму Instagram Санта наголосила, що пластир на ногах абсолютно не заважав їй чудово проводити час, і вона раділа, що все ж таки потрапила на головну подію останніх днів Канського кінофестивалю.

Санта позувала так, щоб сукня прикривала пластир на колінах

До речі, мейкап вона робила сама

На вечір Санту запросила її подруга, модель Анна Андрес

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 ❤️ 𝐃𝐢𝐦𝐨𝐩𝐮𝐥𝐨𝐬 (@santadimopulos)

Фото з Instagram