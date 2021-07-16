Дімопулос перед вечіркою в Каннах травмувалася на пробіжці. ВІДЕО
16 липня 2021, 11:44
Екс-"Віа Гра" Санта Дімопулос впала під час пробіжки і до крові роздряпала коліна та руки.
І все б нічого, але сталося це якраз напередодні вечірки в Каннах, на яку вона дуже хоче потрапити.
Своїми пригодами Дімопулос поділилася в сторі Instagram.
15-го липня Санта розказала, що її запросили на захід amfAR, участь у якому коштує 25 тисяч євро. Вона не була готова до запрошення, але все ж таки замовила сукню у бутику Versace в Монако.
16-го липня зранку Дімопулос пішла побігати і впала, пошкодивши ноги і руки до крові. Тож тепер горе-спортсменка не знає, як в такому вигляді йти на світський захід.
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Нагадаємо, кілька днів тому Дімопулос вже була на одній вечірці в Каннах.
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