Дімопулос перед вечіркою в Каннах травмувалася на пробіжці. ВІДЕО

Екс-"Віа Гра" Санта Дімопулос впала під час пробіжки і до крові роздряпала коліна та руки.

І все б нічого, але сталося це якраз напередодні вечірки в Каннах, на яку вона дуже хоче потрапити.

Своїми пригодами Дімопулос поділилася в сторі Instagram.

15-го липня Санта розказала, що її запросили на захід Amfar, участь у якому коштує 25 тисяч євро. Вона не була готова до запрошення, але все ж таки замовила сукню у бутику Versace в Монако.

16-го липня зранку Дімопулос пішла побігати і впала, пошкодивши ноги і руки до крові. Тож тепер горе-спортсменка не знає, як в такому вигляді йти на світський захід.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 ❤️ 𝐃𝐢𝐦𝐨𝐩𝐮𝐥𝐨𝐬 (@santadimopulos)

Нагадаємо, кілька днів тому Дімопулос вже була на одній вечірці в Каннах.