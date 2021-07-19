Світоліна показала свій весільний ранок у ФОТО
Понеділок, 19 липня 2021, 16:46
Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка днями вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса, показала фото свого весільного ранку.
"Мабуть, найнервовіша річ у цей день ... коли ти хочеш, щоб усе було ДОСКОНАЛЬНО ІДЕАЛЬНО - макіяж, зачіска, сукня 1-2-3, взуття, фото, відео та багато іншого... Майже неможливо насолодитися всім процесом", - написала вже заміжня Еліна.
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