Світоліна показала свій весільний ранок у ФОТО

Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка днями вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса, показала фото свого весільного ранку.

"Мабуть, найнервовіша річ у цей день ... коли ти хочеш, щоб усе було ДОСКОНАЛЬНО ІДЕАЛЬНО - макіяж, зачіска, сукня 1-2-3, взуття, фото, відео та багато іншого... Майже неможливо насолодитися всім процесом", - написала вже заміжня Еліна.

16-го липня міс Світоліна перетворилася на місіс Монфіс

Весілля відбулося у Женеві

Головним кольором весілля Еліни був лавандовий