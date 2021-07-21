Різатдінова показалася у всіх купальниках, які взяла у відпустку

Гімнастка Ганна Різатдінова показала своїм підписникам, скільки і які купальники взяла у відпустку до Туреччини.

Відпочивати Аня полетіла на 7 днів, а бікіні взяла 6.

У своєму Instagram спортсменка виклала колаж з фото у всіх купальних костюмах.

Різатдінова відпочивала з сином Романом та батьками

А ще Різатдінова розповіла фолловерам, чому серед усіх спортивних навантажень наразі обирає йогу.

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Нагадаємо, саме у відпустці Ані відзначила своє 28-річчя та заявила, що вона вже не та наївна дівчина, якою була 5 років тому.