"Я вже не та наївна дівчинка": Різатдінова в день народження згадала про свій "колосальний досвід" у стосунках

16-го липня олімпійській призерці Ганні Різатдіновій виповнилося 28.

Свій новий рік Аня зустріла в Туреччині разом з сином і батьками. А в мережі поділилася одкровеннями про те, як вона змінилася за останні 5 років.

"Аналізуючи себе (я це роблю постійно🙄), стала помічати, що Аня в 23 роки і зараз - це дві різні людини! Але ж прийнято вважати, що чим старше ми стаємо, тим гірше, дівчина цікава і приваблива тільки в 21-23, а далі вона нікому не потрібна. Нісенітниця! Я тільки зараз здобуваю ту жіночність і гармонію, до якої прагнула все життя!", - зізналася Аня.

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"Я вже не та наївна дівчинка, яка не вміла говорити НІ! Не вірю в казки, але вірю в ЛЮБОВ! У 23 я не знала, що таке життя, в силу того що 17 років провела у великому спорті, але воно мене нормально випробувала на міцність!) Я відразу отримала колосальний досвід у стосунках (дівчата його отримують десятками років), а я зрозуміла, "як і що" з першого разу", - заявила гімнастка.

5 років тому у великому інтерв'ю ТаблоID Аня казала, що в спорті зробила максимум, а далі планує завести сім'ю, захистити докторську та написати книжку

"Усвідомила, що "правильність", якої мене вчили мої батьки, нікому не потрібна! У цьому світі треба виживати, і кожен сам за себе! Міф про те, що (у мене олімпійська медаль) мені можна далі по житті не працювати, був розвіяний відразу! Я почала шукати себе, реалізовуватися і зрозуміла, що в цьому житті треба розраховувати тільки на СЕБЕ!", - наголосила Різатдінова.

Батьки виховували Аню правильною дівчинкою, але це їй лише заважало

"З днем ​​народження мене. Я впевнено можу сказати, що я пишаюся собою", - підсумувала гімнастка.

Нагадаємо, два роки тому Різатдінова наважилася відверто розказати, як була готова їхати за Онищенком на край світу.