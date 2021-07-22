Танці, оголені кралі та запаморочливі краєвиди: Monatik показав, що зняв на батькіщині Венери

Четвер, 22 липня 2021, 12:10

Співак Дмитро Монатік презентував кліп, який знімали на батьківщині Венери Мілоської – грецькому острові Мілос.

Неймовірно красиві краєвиди, дівчата та хлопці у яскравих образах, запальні танці – все це чудово поєдналося у відео, який традиційно зрежисувала Таню Муіньо.

Пісня називається "JOMO". Це означає – "Joy of missing out" - радість втраченої можливості. Тобто заклик прийняти задоволення від вибору того, що ми хочемо робити (або не робити).

 
Monatik з командою зняли літній красивий кліп 
 
 
Пенсія здорової людини мала б виглядати так 
 
 
 
Трішки місцевої фауни теж потрапило у кадр 

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