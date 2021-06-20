Дружина Монатіка в купальнику похизувалася ногами на грецьких брилах
Неділя, 20 червня 2021, 11:38
Дружина мультиартиста Діми Монатіка Ірина все частіше показує свої фото у мережі.
Жінка, яка раніше майже не викладала себе в Instagram, тепер регулярно постить світлини в купальнику і не тільки.
Фанати і ЗМІ радіють сміливості Ірини, адже вона не лише створює контент, а й мотивує багатьох жінок любити себе і своє тіло.
До речі, Ірина з іронією ставиться до своїх фото і якось зізналася, що модель із неї так собі.
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