51-річна Вольнова показалася в купальнику на одеському пляжі

Телеведуча Світлана Вольнова обрала для свого відпочинку не закордонний курорт, а пляжі вітчизняної Одеси.

51-річна блондинка уже встигла похвалитися величезним коктейлем та собою у фіолетовому монокіні.

Фото і сторі колишня світська діва виклала в Instagram.

До речі, компанію Вольновій склала її донька Аннет.

Вольнова вирішила не економити на коктейлі

Давненько Світлана не тішила фотографіями в купальнику

Донька дуже схожа на свою зіркову маму фото з instagram

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