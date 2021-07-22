51-річна Вольнова показалася в купальнику на одеському пляжі
Четвер, 22 липня 2021, 15:00
Телеведуча Світлана Вольнова обрала для свого відпочинку не закордонний курорт, а пляжі вітчизняної Одеси.
51-річна блондинка уже встигла похвалитися величезним коктейлем та собою у фіолетовому монокіні.
Фото і сторі колишня світська діва виклала в Instagram.
До речі, компанію Вольновій склала її донька Аннет.
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