Лорак у Бодрумі наробила спокусливих фото в золотому бікіні
27 липня 2021, 10:09
Співачка Ані Лорак відпочиває в турецькому місті Бодрум і вже встигла потішити фанатів світлинами в купальнику.
Кароліна показала струнке тіло та апетитний бюст, запакувавши все це у золоте бікіні.
"Зігріваємося променями сонця! ☀️ Налаштовуємося на позитив!", - написала зірка.
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