Лорак у Бодрумі наробила спокусливих фото в золотому бікіні

Співачка Ані Лорак відпочиває в турецькому місті Бодрум і вже встигла потішити фанатів світлинами в купальнику.

Кароліна показала струнке тіло та апетитний бюст, запакувавши все це у золоте бікіні.

"Зігріваємося променями сонця! ☀️ Налаштовуємося на позитив!", - написала зірка.

Цікаво, з ким Кароліна проводить відпустку фото з Instagram

І хто робить такі сексуальні фото

Між іншим, досі невідомо, чи збільшувала Лорак собі груди

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