Лорак підкреслила форми обтислим убранням та згадала про любов
10 липня 2021, 09:50
Співачка Ані Лорак, яка нещодавно приїхала до Києва, похизувалася спортивною фігуркою в своєму Instagram.
"Любов не треба шукати, якщо вона завжди живе всередині", - підписала фото 42-річна зірка.
До слова, останніми днями Кароліна надає перевагу чорному кольору в одязі.
Нагадаємо, Оля Полякова вважає, що Лорак "зачавили", змусивши відмовитися від звинувачень у харасменті.
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