Лорак підкреслила форми обтислим убранням та згадала про любов

Співачка Ані Лорак, яка нещодавно приїхала до Києва, похизувалася спортивною фігуркою в своєму Instagram.

"Любов не треба шукати, якщо вона завжди живе всередині", - підписала фото 42-річна зірка.

Кароліна побажала підписникам гарних вихідних, красиво попозувавши на тлі зелені фото з instagram лорак

Співачка зараз у Києві

До слова, останніми днями Кароліна надає перевагу чорному кольору в одязі.

Нагадаємо, Оля Полякова вважає, що Лорак "зачавили", змусивши відмовитися від звинувачень у харасменті.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Схожа на Седокову" та "забагато фотошопу": Лорак у бікіні розкритикували в мережі

Лорак у обтислому комбінезоні показала сексуальну ходу. ВІДЕО