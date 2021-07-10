Лорак підкреслила форми обтислим убранням та згадала про любов

Субота, 10 липня 2021, 09:50

Співачка Ані Лорак, яка нещодавно приїхала до Києва, похизувалася спортивною фігуркою в своєму Instagram.

"Любов не треба шукати, якщо вона завжди живе всередині", - підписала фото 42-річна зірка.

 
Кароліна побажала підписникам гарних вихідних, красиво попозувавши на тлі зелені
фото з instagram лорак 
 
Співачка зараз у Києві
 

До слова, останніми днями Кароліна надає перевагу чорному кольору в одязі. 

 
 

Нагадаємо, Оля Полякова вважає, що Лорак "зачавили", змусивши відмовитися від звинувачень у харасменті.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ: 

"Схожа на Седокову" та "забагато фотошопу": Лорак у бікіні розкритикували в мережі

Лорак у обтислому комбінезоні показала сексуальну ходу. ВІДЕО


powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів