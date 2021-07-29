Каменських почала свій "медовий" ранок з фото дупці крупним планом
Четвер, 29 липня 2021, 10:31
Рання пташка Настя Каменських зустріла світанок на живописному балкончику, де заразом наробила спокусливих фото в спідньому.
Артистка показала кілька кадрів, зокрема і ззаду, де добре видно фігуру у всій красі.
"Good morning ☀️Нехай ваш день буде сьогодні такий же медовий, як мій світанок", - написала Настя.
Нагадаємо, NK зізналася, що вибрати купальник - це проблема, тому вона їх шиє на замовлення.
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