Каменських почала свій "медовий" ранок з фото дупці крупним планом

Рання пташка Настя Каменських зустріла світанок на живописному балкончику, де заразом наробила спокусливих фото в спідньому.

Артистка показала кілька кадрів, зокрема і ззаду, де добре видно фігуру у всій красі.

"Good morning ☀️Нехай ваш день буде сьогодні такий же медовий, як мій світанок", - написала Настя.

Каменських почала свій день з фото в трусиках

Настя натякає, що трохи схудла?

Нагадаємо, NK зізналася, що вибрати купальник - це проблема, тому вона їх шиє на замовлення.