Каменських почала свій "медовий" ранок з фото дупці крупним планом

Четвер, 29 липня 2021, 10:31

Рання пташка Настя Каменських зустріла світанок на живописному балкончику, де заразом наробила спокусливих фото в спідньому.

Артистка показала кілька кадрів, зокрема і ззаду, де добре видно фігуру у всій красі.

"Good morning ☀️Нехай ваш день буде сьогодні такий же медовий, як мій світанок", - написала Настя.

 
Каменських почала свій день з фото в трусиках 
 
Настя натякає, що трохи схудла? 
 

Нагадаємо, NK зізналася, що вибрати купальник - це проблема, тому вона їх шиє на замовлення. 


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