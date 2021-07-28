"Це величезна проблема": Каменських розказала, де бере купальники
Співачка Настя Каменських, яка часто показує свої фото в купальнику, розкрила цікаву таємницю.
Виявляється, більшість бікіні зірка шиє на замовлення, бо знайти потрібний фасон для неї проблема.
Про це вона розказала у програмі "Ранок з Україною".
NK запитали, як вона обирає свої численні купальники.
"Для мене це величезна проблема, тому що мені не всі підходять. Тому купальники я собі шию. Верх може бути будь-яким, а якщо говорити про низ – у мене є одна улюблена форма, ви можете побачити її на всіх моїх світлинах в Instagram", – зізналася співачка.
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