"Це величезна проблема": Каменських розказала, де бере купальники

Співачка Настя Каменських, яка часто показує свої фото в купальнику, розкрила цікаву таємницю.

Виявляється, більшість бікіні зірка шиє на замовлення, бо знайти потрібний фасон для неї проблема.

Про це вона розказала у програмі "Ранок з Україною".

У Каменських і справді завжди майже той самий фасон трусиків Усі фото з Instagram

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NK запитали, як вона обирає свої численні купальники.

"Для мене це величезна проблема, тому що мені не всі підходять. Тому купальники я собі шию. Верх може бути будь-яким, а якщо говорити про низ – у мене є одна улюблена форма, ви можете побачити її на всіх моїх світлинах в Instagram", – зізналася співачка.

Настю ніколи не побачиш у високин ретро-бікіні чи шортиках

Є, правда, і такі варіації моделі трусиків

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