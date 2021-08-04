"Жирна" Слава Камінська показалася у яскравому спорт-луці

Співачка Слава Камінська зізналася, що останнім часом набрала трохи зайвого. І тепер збирається повертатися у форму.

Артистка вирішила не відкладати похід до спортзалу на понеділок, а гайнула на тренування під час гастролей у Дніпрі.

У сторі Instagram Слава жартома назвалася жирною та показалася у яскравій спортивній формі разом із тренером.

Слава показала апетитні форми у спортивному ліфчику та лосинах

Тут Камінська назвала себе жирною

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sport Complex | Dnepr (@arena_wfc)

Нагадаємо, рік тому Камінська робила ліпоскацію у "важкодоступних місцях".