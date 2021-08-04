"Жирна" Слава Камінська показалася у яскравому спорт-луці
Середа, 4 серпня 2021, 13:30
Співачка Слава Камінська зізналася, що останнім часом набрала трохи зайвого. І тепер збирається повертатися у форму.
Артистка вирішила не відкладати похід до спортзалу на понеділок, а гайнула на тренування під час гастролей у Дніпрі.
У сторі Instagram Слава жартома назвалася жирною та показалася у яскравій спортивній формі разом із тренером.
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Нагадаємо, рік тому Камінська робила ліпоскацію у "важкодоступних місцях".
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