Слава "НеАнгел" зізналася у ліпосакції

Нарешті стало відомо, яку саме операцію тиждень тому зробили співачці Славі Камінській.

Як виявилося, це була ліпосакція.

Про процедуру артистка сама написала в Instagram, але деталі не повідомила.

Нагадаємо, минулого тижня Слава виклала відео того, як вона відключається під наркозом. Але зірка не уточнила, для чого саме їй його робили.