Слава "НеАнгел" зізналася у ліпосакції
Нарешті стало відомо, яку саме операцію тиждень тому зробили співачці Славі Камінській.
Як виявилося, це була ліпосакція.
Про процедуру артистка сама написала в Instagram, але деталі не повідомила.
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Вот наконец настал тот час)))) Информация, которую некоторые продают за деньги, но я расскажу просто так )) Тема, которую, как мне кажется, не перестанут обсуждать никогда 🤣 И, по мнению «очевидцев», она таки не совсем раскрыта🤣 ⠀ Мои пластические операции. Расскажу сама, пока вы там не придумали свою альтернативную правду. Хотя .... поздно 🤣 Я ни в коем случае не пропагандирую, просто делюсь инфой😉 Как стало известно из достоверных источников, некоторый жир извлечь из тела при помощи спортзала (при определенном, комфортном мне весе) НЕВОЗМОЖНО! Поэтому, моими Чипом и Дейлом (и даже Гаечкой) стала липосакция , добрая фея и хирург по совместительству @animeloyanrob ⠀ Вы спросите зачем? Чтобы было меньше жира в труднодоступных местах🤣 Вроде, затем же её и делают. Жировые ловушки оказались немаленькими 🤦🏽♀️ Я прям очень удивилась, так как всегда считала себя худой. Была бы я барсуком, жир можно было бы законсервировать в банку. Но нет. Банки нет 🤣 ⠀ Доктор нашла жиру более полезное применение: вернула его в меня обратно, только в то место, где его как раз не хватало👍🏼👩🏻⚕️. Кажется, это называется «липофилинг»☝🏼 Но важно знать: это не волшебная таблетка, которая сделает тело красивым навсегда. Без ПП и тренировок эффекта хватит на пару месяцев . Поэтому, тренировки расписаны на два месяца вперед, и отговорок больше не осталось🤣 Кроме карантина, конечно. Сиськи «донашиваю старые»))) Впрочем, как и нос🤣 Новых имплантатов не намечается) Меня все устраивает, даже более чем, вот уже 13 лет! Спасибо за это @dr.pirus Ссылки на страницы докторов оторвала от сердца 💕
Нагадаємо, минулого тижня Слава виклала відео того, як вона відключається під наркозом. Але зірка не уточнила, для чого саме їй його робили.