Лорак у сукні в стилі Євробачення похвалилася повним залом в Одесі. ВІДЕО
Вівторок, 17 серпня 2021, 10:43
16-го серпня Ані Лорак дала сольний концерт в Україні вперше з 2014-го року.
Виступ співачки відбувся в одеському клубі, і ще один має відбутися 17-го серпня.
Кароліна у своєму Instagram похвалилася повним залом та заявила, що щаслива бути зараз тут.
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Під час концерту співачка змінила кілька костюмів. Спочатку вона була у золотій сукні в стилі свого вбрання для Євробачення-2008.
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Потім зірка виступала у білому ліфчику та високих шортах-трусах.
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Також Кароліна виходила на сцену у чорному комбінезоні з блискітками.
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Нагадаємо, на початку серпня Кароліна з донькою відпочивала в Туреччині та постила фото в однакових купальниках.
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