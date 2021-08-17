Лорак у сукні в стилі Євробачення похвалилася повним залом в Одесі. ВІДЕО

16-го серпня Ані Лорак дала сольний концерт в Україні вперше з 2014-го року.

Виступ співачки відбувся в одеському клубі, і ще один має відбутися 17-го серпня.

Кароліна у своєму Instagram похвалилася повним залом та заявила, що щаслива бути зараз тут.

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Під час концерту співачка змінила кілька костюмів. Спочатку вона була у золотій сукні в стилі свого вбрання для Євробачення-2008.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ©Новости, фан-аккаунт AniLorak (@karolina___lifenews___)

Потім зірка виступала у білому ліфчику та високих шортах-трусах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ©Новости, фан-аккаунт AniLorak (@karolina___lifenews___)

Також Кароліна виходила на сцену у чорному комбінезоні з блискітками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ©Новости, фан-аккаунт AniLorak (@karolina___lifenews___)

Нагадаємо, на початку серпня Кароліна з донькою відпочивала в Туреччині та постила фото в однакових купальниках.