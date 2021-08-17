Фотошоп не знадобиться: "Міс Україна" Паша розкрила секрет свого рельєфного пресу

Володарка звання "Міс Україна"-2019 Маргарита Паша розказала, як їй вдається мати тіло, котре не потребує фотошопу.

Особливо підписників цікавить її рельєфний прес. Тож Марго поділилася своїм секретом, який виявився доволі тривіальним.

Крім того, що Паша – майстр спорту з художньої гімнастики, вона ще й вдало поєднує тренування, харчування та ментальне здоров’я.

"Здоровий спосіб життя + спорт - і фотошоп не знадобиться", - пише Паша фото з instagram

"Я хотіла б почати з того, що для себе зрозуміла: на шляху до ідеального, гармонійного тіла найголовніше - це ваше ментальне здоров'я і вміння відчувати і прислухатися до свого організму. Я не сиджу на дієтах, я не обмежую себе в чомусь, я не заганяю себе в спортзалі тощо", - наголосила Маргарита.

Не кожна гімнастка має подібний рельєф

"Правильний спосіб життя і ПХ - це не мета в житті, яку ви можете досягти і йти далі - це і є життя). Життя в гармонії з собою, зі своїм тілом, з оточуючими вас людьми. Жити, люблячи себе і своє тіло", - зауважила Паша.

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Нагадаємо, два роки тому Маргарита Паша оскандалилася, сказавши, що Крим належить усім.