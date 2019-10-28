"Міс Україна"-2019 заявила, що Крим належить усім, а потім пояснила свою "логічну" відповідь

Володарка звання "Міс Україна"-2019 Маргарита Паша вже вдруге викликала осуд у мережі. Під час святкування Дня ООН в Україні вона заявила, що Крим належить усім, а потім назвала свої слова логічними.

Журналіст "Крым. Реалии" запитав Маргариту "Чий Крим?".

"Крим - всіх людей. Вся територія Землі, вона належить усім нам", - сказала Паша

Також вона додала, що відвідувала півострів в дитинстві. А її улюблені місця - Ялта і Форос.

На запитання, що вона побажає Криму, Паша відповіла: "Тільки процвітання".

Здається, вже навіть діти знають правильну відповідь на запитання "Чий Крим?", але не Маргарита Паша

Пізніше, коли у мережі почали обговорювати феєричні слова міс, вона написала пост в Instagram.

"Питання звучало "Чий Крим?". Питальним словом було "чий" і ніяк інакше. Тому і відповідь вельми логічна. Вся територія землі належить людям, а Крим - це частина Землі, частина величезної планети і, відповідно, він належить теж нам, людям! Логічно!" - заявила Паша



Нагадаємо, раніше Паша відзначилася у розмові з Катериною Осадчею, коли відмовилася говорити українською.

Фото з Instagram