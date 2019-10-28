"Міс Україна"-2019 заявила, що Крим належить усім, а потім пояснила свою "логічну" відповідь
Володарка звання "Міс Україна"-2019 Маргарита Паша вже вдруге викликала осуд у мережі. Під час святкування Дня ООН в Україні вона заявила, що Крим належить усім, а потім назвала свої слова логічними.
Журналіст "Крым. Реалии" запитав Маргариту "Чий Крим?".
"Крим - всіх людей. Вся територія Землі, вона належить усім нам", - сказала Паша
Також вона додала, що відвідувала півострів в дитинстві. А її улюблені місця - Ялта і Форос.
На запитання, що вона побажає Криму, Паша відповіла: "Тільки процвітання".
Пізніше, коли у мережі почали обговорювати феєричні слова міс, вона написала пост в Instagram.
"Питання звучало "Чий Крим?". Питальним словом було "чий" і ніяк інакше. Тому і відповідь вельми логічна. Вся територія землі належить людям, а Крим - це частина Землі, частина величезної планети і, відповідно, він належить теж нам, людям! Логічно!" - заявила Паша
View this post on Instagram
Вопрос звучал «Чей Крым?». Вопросительным словом было «чей» и никак иначе. Поэтому и ответ весьма логичный. Вся территория земли принадлежит людям, а Крым - это часть Земли, часть огромной планеты и, соответсвенно, он принадлежит тоже нам, людям !!!! Логично 😉🌎 Всегда обдумывайте вопрос, который Вам задают. У каждой медали есть две стороны, и однажды все может перевернуться!!!☝🏻 Становитесь мудрее и учитесь анализировать информацию, которую публикует СМИ!!! Любую ситуацию можно трактовать по-разному, в зависимости от выгоды и того, что вы хотите получить в результате . Мне сложно навязать чужое мнение!!! Написать гадости Вы всегда успеете, но не забывайте, что слово - не воробей. Думайте перед тем как оскорбляете, обвиняете кого-то... А главное, будьте добрее и гуманнее!🌎😃
Нагадаємо, раніше Паша відзначилася у розмові з Катериною Осадчею, коли відмовилася говорити українською.
Фото з Instagram