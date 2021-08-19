З’їла булочку лише двічі: Дорофєєва в бікіні похвалила себе за вдалу відпустку

Відпочинок співачки Наді Дорофєєвої з чоловіком Володимиром Дантесом добіг кінця, і зірка вирішила себе за нього похвалити.

Адже за 6 днів вона встигла двічі позайматися спортом, провести робочі зуми, отримувала насолоду від кожної миті та не переїдала.

На доказ останнього мініатюрна Надя виклала кілька фото себе в бікіні.

"6 днів - ви такі швидкісні, очманіти... І як все-таки важливо отримувати задоволення від кожного дня і моменту. Насичувати їх і радіти всьому. Цього разу я раділа навіть тому, що мені вдавалося встати раніше. Я хвалила себе за це, і від цього піднімався настрій, сил було багато. Раділа ранковому лате у моря і, звичайно, самому морю, в якому немає медуз (особливе дякую за це)", - написала Дорофєєва.

У відпустці Надя їла фрукти замість солодощів

"А ще я стала трохи менше боятися риб (не смійтеся, це вже прогрес). Ще нам вдалося 2 рази позайматися спортом і зробити 2 робочих зуми. Трохи, але блііін, це ж відпустка)) І тут я знову похвалила себе", - поділилася Надя.

Співачка багато встигла за 6 днів...

"Через заняття спортом було прикро їсти шкідливу їжу - кожен день в моєму раціоні були салати, і я така - ну нічо собі я хелсі - і пішла тріснула булочку, але з ранку і всього 2 рази) Коротше, я така молодець. І ви такі молодці, що прочитали цей пост. Як же добре тут було. Люблю це відчуття, в кінці відпочинку, коли ще не хочеться їхати", - підсумувала співачка.