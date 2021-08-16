Дорофєєва в Туреччині засвітила прес та пружну дупцю в шортиках

Співачка Надя Дорофєєва зі своїм чоловіченьком Володимиром Дантесом вирушили на відпочинок до Туреччини.

І, звісно, вже встигли наробити гарних фото та селфі.

Надя прикрила личко, щоби ніщо не відволікало уваги від її шикарної фігури? фото з instagram дорофєєвої

І знову

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На відпочинок Дорофєєва підібрала одяг у ніжній пастельній гамі

До слова, також Надя поділилася з підписниками чудовою новиною: її танцівник Євген Гончаренко, котрого по-звірячому побив співробітник УДО, вийшов із коми.

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