Дорофєєва в Туреччині засвітила прес та пружну дупцю в шортиках
Понеділок, 16 серпня 2021, 15:32
Співачка Надя Дорофєєва зі своїм чоловіченьком Володимиром Дантесом вирушили на відпочинок до Туреччини.
І, звісно, вже встигли наробити гарних фото та селфі.
До слова, також Надя поділилася з підписниками чудовою новиною: її танцівник Євген Гончаренко, котрого по-звірячому побив співробітник УДО, вийшов із коми.
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