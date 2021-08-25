Кароль на Олімпійському виступила у "віртуальній" світлодіодній сукні. ВІДЕО

Тіна Кароль у День 30-річчя Незалежності встигла виступити на кількох заходах, зокрема і на головному святковому концерті, що відбувся на Олімпійському.

Для свого перформансу на НСК артистка обрала унікальне світлодіодне плаття від Clara Daguin, яке також існує у віртуальному форматі.

Плаття як у Кароль може приміряти кожен, завантаживши від DRESSX в App store.

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Тіна знову вирішила здивувати своїх фанатів

фото пресслужби

До речі, перед тим, як заспівати на Олімпійському, Тіна виконала дует з італійським співаком Андреа Бочеллі у Маріїнському парку. Для свого виступу вона вибрала жовта сукня з шовку Georges Chakra.