Кароль на Олімпійському виступила у "віртуальній" світлодіодній сукні. ВІДЕО
25 серпня 2021, 15:05
Тіна Кароль у День 30-річчя Незалежності встигла виступити на кількох заходах, зокрема і на головному святковому концерті, що відбувся на Олімпійському.
Для свого перформансу на НСК артистка обрала унікальне світлодіодне плаття від Clara Daguin, яке також існує у віртуальному форматі.
Плаття як у Кароль може приміряти кожен, завантаживши від DRESSX в App store.
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До речі, перед тим, як заспівати на Олімпійському, Тіна виконала дует з італійським співаком Андреа Бочеллі у Маріїнському парку. Для свого виступу вона вибрала жовта сукня з шовку Georges Chakra.
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