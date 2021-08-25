Зеленські, Шмигаль з родиною та Осадча з Горбуновим сходили на концерт Бочеллі

Ввечері у День 30-річчя Незалежності у Маріїнському парку зібралися поціновувачі італійського співака Андреа Бочеллі.

Окрім першої пари країни - Володимира та Олени Зеленських, на благодійний концерт завітали прем’єр Денис Шмигаль з дружиною та дочками, голова ОП Андрій Єрмак, депутат Давид Арахамія.

До речі, як пише видання "Фокус", біля входу у Маріїнський парк зібрався натовп розлючених людей, які сподівалися послухати Бочеллі, але їх не пустили. Хоча спочатку організатори заявляли, що концерт буде безкоштовним для всіх.

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Перша леді Олена Зеленська для вечірнього виходу обрала чорний костюм від Івана Фролова, який доповнила прикрасами від бренду Guzema.

Ранкові урочистості перша леді провела у білому вбранні від Літковської , а на вечір вдягла все чорне

Денис Шмигаль вивів у люди своїх жінок і натрапив на Катю Осадчу, яка не впустила нагоди його розпитати

Також концерт відвідали дизайнерки Валерія Гузема та Катя Сільченко і продюсерка Ірина Горова.

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Катя і Юра лише кілька днів тому стали батьками , а вже вийшли на роботу

Цього вечора гості заходу також почули два дуети Андреа Бочеллі з українськими співачками - Джамалою і Тіною Кароль.

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