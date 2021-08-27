"Бджілка" уже не та: Гросу переспівала свій дитячий хіт у стилі хіп-хоп

26-річна Аліна Гросу вирішила дати нове життя своєму дитячому хіту "Бджілка".

Нова версія пісні виконана українською у стилі хіп-хоп.

"Зараз я подорослішала, подорослішали мої шанувальники, і нова "Бджілка" відмінно лягає в концепцію мого нового шоу. Я давно виношувала ідею зробити її кардинально іншою, і, здається, мені це вдалося", - поділилася Гросу.

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СЛУХАЙТЕ "БДЖІЛКА 2.0":

ДИВІТЬСЯ ОРИГІНАЛ "БДЖІЛКИ":

Нагадаємо, нещодавно Аліна показала себе натуральну - з ластовинням та кучеряву.