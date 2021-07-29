"Усі ми недосконалі": Гросу показала себе без фільтрів із ластовинням та кучерями

Співачку Аліну Гросу вразив закон, який нещодавно ухвалили у Норвегії. Він стосується використання фільтрів і фото шопу у соцмережах.

Під впливом цього артистка вирішила показати себе натуральну та підтримати норвезьку ініціативу.

"У Норвегії з'явився новий закон: блогерів зобов'язують підписувати відретушовані фотографії в соціальних мережах - тепер їм потрібно буде позначати спеціальним маркуванням ті рекламні пости, в яких використаний фотошоп, змінені розміри і форма частин обличчя і тіла або відредаговано шкіра. Це ж стосується і масок в сторіс. Так уряд збирається боротися з нереалістичними стандартами краси", - цитує Аліна інформацію з мережі.

Аліна показала себе без фільтрів. Щоправда, пів обличчя сховала під волоссям

"Як вам такий закон? Чи згодні ви з ним? І як взагалі ставитеся до фотошопу? Як на мене, в цьому, безумовно, є сенс, тому що підростаюче покоління і не тільки, надивившись постів з неправдиво "ідеальними" рисами/тілами, перестає любити і приймати себе справжнього, вірячи в ці ідеали. Всі ми - недосконалість. Тут вже я вирішила показати вам себе справжню", - заявила Гросу.

Нагадаємо, днями Аліна хвалилася селфі на пляжі в обіймах свого бойфренда.