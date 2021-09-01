Каменських із бузковим волоссям та в мініспідничці уявила себе школяркою

Співачка Настя Каменських вирішила відсвяткувати 1-ше вересня разом зі школярами.

Артистка вбралася у кортку спідницю та високі білі гольфи, натягла бузкову перуку та наробила фото з величезним букетом.

"Для мене цей день завжди буде пов'язаний з найтеплішими моментами з дитинства. З трепетом і передчуттям, з початком чогось нового", - зізналася NK.

34-річна сексі-школярка Настя Каменських

"Хочу побажати всім школярам і студентам найкласнішого, найцікавішого, продуктивного і насиченого року, наповненого новими знаннями і важливими, приємними моментами ♥ Це буде незабутній час", - пообіцяла зірка.