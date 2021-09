"Mamma mia, here I go again": гурт АВВА після 40-річної перерви анонсував альбом та представив 2 пісні

Легендарний шведський попквартет АВВА анонсував вихід нового альбому, який зватиметься "Voyage". Шанувальникам довелося чекати на нього цілих 40 років. Платівка з десяться піснями вийде 5-го листопада.

Про це гурт оголосив під час спеціального стріму на YouTube та представив дві нові композиції, "I Still Have Faith In You" та "Donʼt Stoot Me Down".

фото з instagram авва

"Навесні 1982-го ми взяли перерву, і тепер вирішили, що настав час її закінчити. Кажуть, це необачно - робити проміжок у понад 40 років між альбомами, тож ми й записали наступний після "The Visitors", - цитує заяву АВВА Bloomberg.

На весну 2022-го колектив уже запланував серію віртуальних концертів. Над спецефектами для них уже працює компанія Джорджа Лукаса Industrial Light & Magic. Як зізнаються артисти, їхні віртуальні версії "химерні та дивовижні", і це буде дещо більше, ніж просто голограми.

СЛУХАЙТЕ НОВІ ПІСНІ АВВА:

Як відомо, гурт АВВА був заснований у 1972-му році Бенні Андерссоном, Б'єрном Ульвеусом, Анні-Фрід Люнгстад та Агнетою Фельтскуг. У 1974-му, з піснею "Waterloo" колектив здобув блискучу перемогу на "Євробаченні".

Повернутися з новими піснями АВВА пообіцяли фанам іще кілька років тому. "Voyage" стане девятим студійним альбомом гурту.