Зі світлими пасмами та щічками: дружина Остапчука показала себе 12 років тому
9 вересня 2021, 17:19
Дружина шоумена Володимира Остапчука, Христина Остапчук відзначає 12-річчя своєї роботи нотаріусом в Києві.
І з цієї нагоди вона знайшла свої фото за 2009-й рік і потішила ними фоловерів.
Христина згадала, як усі казали їй, що стати нотаріусом у столиці просто так неможливо.
"Я пам’ятаю той день, коли я вийшла з іспиту на нотаріуса, сіла в машину, дзвонила мамі і ридала гіркими сльозами щастя. Усі мені казали, що це неможливо. Але немає нічого неможливого, якщо ти хочеш. Я точно знала, що я працюватиму нотаріусом Київського міського нотаріального округу", - заявила жінка Остапчука.
Нагадаємо, днями Остапчук пережила свою першу в житті операцію.
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