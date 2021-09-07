"Перша операція в житті": дружина Остапчука опинилася в лікарні
Вівторок, 7 вересня 2021, 09:36
Дружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріуска Христина перенесла операцію.
Про це повідомила вона сама, вийшовши в Insta-сторіз просто з лікарняного ліжка, коли відійшла від наркозу.
Зі слів Христини, хірургічне втручання було плановим, і все пройшло добре. Чому їй знадобилася операція, яка стала першою, та, сподіваємося, останньою в її житті, жінка поки не розказала.
Нагадаємо, нещодавно Остапчуки відсвяткували річницю свого знайомства.
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