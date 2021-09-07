"Перша операція в житті": дружина Остапчука опинилася в лікарні

Дружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріуска Христина перенесла операцію.

Про це повідомила вона сама, вийшовши в Insta-сторіз просто з лікарняного ліжка, коли відійшла від наркозу.

Зі слів Христини, хірургічне втручання було плановим, і все пройшло добре. Чому їй знадобилася операція, яка стала першою, та, сподіваємося, останньою в її житті, жінка поки не розказала.

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Нагадаємо, нещодавно Остапчуки відсвяткували річницю свого знайомства.

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