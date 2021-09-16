Тимошенко у річницю шлюбу показала романтичне фото з чоловіком

Четвер, 16 вересня 2021, 08:57

15-го вересня лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко відзначила 42-річчя свого шлюбу.

З цієї нагоди депутатка виклала романтичне фото з чоловіком Олександром, на якому він тримає її руки у своїх.

"Наша чергова річниця. Дякую, коханий", - підписала світлину 60-річна Юлія Володимирівна.

 
Тимошенко полюбляє викладати бежеві сімейні луки 
фото з instagram

Нагадаємо, подружжя Тимошенків має одну дочку Євгенію і трьох онуків - двох хлопчиків і дівчинку. 


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