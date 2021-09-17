"ВІА Гра" Попова попозувала в купальнику та на підборах. ФОТО

17 вересня 2021, 11:00

Літо закінчилося, але це ніякий не привід переставати робити гарячі фото в купальниках. Мабуть, саме так вирішила "віагрянка" Ксенія Попова, виклавши в Instagram дві світлини.

 
25-річна Ксенія продемонструвала соковиті форми
фото з instagram попової
 

Нагадаємо, криворожанка Ксюша приєдналася до "ВІА Гри" в 2020-му. Раніше дівчина змагалася в шоу "Х-фактор" та була учасницею колективу MARUV.


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