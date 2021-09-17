"ВІА Гра" Попова попозувала в купальнику та на підборах. ФОТО
П'ятниця, 17 вересня 2021, 11:00
Літо закінчилося, але це ніякий не привід переставати робити гарячі фото в купальниках. Мабуть, саме так вирішила "віагрянка" Ксенія Попова, виклавши в Instagram дві світлини.
Нагадаємо, криворожанка Ксюша приєдналася до "ВІА Гри" в 2020-му. Раніше дівчина змагалася в шоу "Х-фактор" та була учасницею колективу MARUV.
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