"ВІА Гра" Попова попозувала в купальнику та на підборах. ФОТО

Літо закінчилося, але це ніякий не привід переставати робити гарячі фото в купальниках. Мабуть, саме так вирішила "віагрянка" Ксенія Попова, виклавши в Instagram дві світлини.

25-річна Ксенія продемонструвала соковиті форми фото з instagram попової

Нагадаємо, криворожанка Ксюша приєдналася до "ВІА Гри" в 2020-му. Раніше дівчина змагалася в шоу "Х-фактор" та була учасницею колективу MARUV.

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