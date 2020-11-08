Меладзе представив новий склад "ВІА Гри" з двома українками

Наприкінці 2020-го продюсер Костянтин Меладзе вирішив майже повністю оновити склад свого найуспішнішого проєкту – тріо "ВІА Гра".

Замість Еріки Герцег та Ольги Меганської тепер співатимуть дві молоджі українки – 19-річна Софія Тарасова та 24-річна Ксенія Попова.

Про це Меладзе повідомив у своєму Instagram.

Склад "ВІА Гри" знову омолодився

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Співачка з Кривого Рогу Ксенія Попова відома участю у телешоу "Х-фактор"-8, а також співпрацею з колективом Maruv.

"Ще зовсім нещодавно я стояла на концертах в першому ряду... Я пам'ятаю, як слухала касети перед сном на своєму плеєрі і засипала в мріях... Дивилася мюзикли, бігала по квартирі, танцювала, малювала картинки в голові і просто мріяла... Я завжди розчинялася в творчості Костянтина!", - написала у своєму Instagram Попова.

"Здається, я чекала цього ціле життя!" - ось саме з цієї фрази і почалася моя історія і нова глава в моєму житті під назвою: "ВІА Гра" ✨ Нехай кожна людина в світі займається улюбленою справою! Нехай кожна людина в світі буде щасливою так само, як щаслива зараз я", - зазначила Ксюша

Нещодавно Ксюша ще співала у складі Maruv

Судячи з її Instagram, Попова - гаряча штучка, якраз для "ВІА Гри"

Софія Тарасова у 2013-му брала участь у Дитячому Євробаченні і посіла друге місце. Вона стала першою солісткою "ВІА Гри", яка за віком годиться Меладзе в онуки.

"Я дійсно вірю в долю і заздалегідь складені зірки. Ми з Костянтином перетиналися на всіх етапах мого дорослішання - як в творчому плані, так і в моральному становленні мене як артиста", - написала 19-річна дівчина в мережі.

Софія з Києва, але у 2018-му вступила до університету у Санкт-Петербурзі і переїхала туди

"Він добре знає мої мінуси, мої складності, грамотно підкреслює плюси і вірно вміє знаходити підхід до всіх нас! Я дуже вдячна, що тепер маю можливість працювати і створювати красу з Музикантом з великої літери! Ми всі кайфуем від кожної нашої зустрічі і робочого процесу: будь то репетиція, примірка або запис на студії, коли кожен з команди горить процесом!

"Впевнена, що цей союз буде більш, ніж помічений!", - наголосила Софія

Тарасову знають під псевдонімом SOFA

Нагадаємо, перед цим склад "ВІА Гри" оновлювали у жовтні 2018-го.



