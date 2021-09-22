Каратистка Терлюга вийшла заміж і показала фото дівич-вечора "як в американських фільмах"
Середа, 22 вересня 2021, 13:02
Срібна призерка Олімпіади в Токіо, каратистка Анжеліка Терлюга 22-го вересня вийшла заміж за свого хлопця, спортсмена Володимира Зарецького.
Про це молодята повідомила у сторіс, а перед цим 29-річна наречена показала фото свого дівич-вечора.
Раніше Терлюга поділилася враженнями від сюрпризу, який їй влаштували подруги.
"Мрія про дівич-вечір з американських фільмів стала реальністю. У головній ролі нареченої – Я! Досі не можу повірити, але в той самий час дуже щаслива. Дуже дякую моїм улюбленим дівчаткам за такий сюрприз… Було дуже круто і весело, тільки в моєму випадку все обійшлося без кримінальних подій в Лас-Вегасі", - написала Ліка в Instagram.
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