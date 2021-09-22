Каратистка Терлюга вийшла заміж і показала фото дівич-вечора "як в американських фільмах"

22 вересня 2021, 13:02

Срібна призерка Олімпіади в Токіо, каратистка Анжеліка Терлюга 22-го вересня вийшла заміж за свого хлопця, спортсмена Володимира Зарецького.

Про це молодята повідомила у сторіс, а перед цим 29-річна наречена показала фото свого дівич-вечора. 

 
"Все? Все!", - заявили Вова і Ліка, стоячи коло Палацу одружень

Раніше Терлюга поділилася враженнями від сюрпризу, який їй влаштували подруги.

"Мрія про дівич-вечір з американських фільмів стала реальністю. У головній ролі нареченої – Я! Досі не можу повірити, але в той самий час дуже щаслива. Дуже дякую моїм улюбленим дівчаткам за такий сюрприз… Було дуже круто і весело, тільки в моєму випадку все обійшлося без кримінальних подій в Лас-Вегасі", - написала Ліка в Instagram.

 
Анжеліка вирішила не вдягати сукню нареченої, а обрала лаконічний костюм
 
Подружки влаштували нареченій дівич-вечір її мрії
 
Вбрання для Ліки пошила подруга-дизайнерка Альона Шуба
 
 
 
Фото з розпису Ліка ще не показувала
усі фото з instagram анжеліки 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Спорт=краса: найяскравіші пляжні фото українських учасниць Олімпіади в Токіо


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів