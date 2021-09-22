Каратистка Терлюга вийшла заміж і показала фото дівич-вечора "як в американських фільмах"

Срібна призерка Олімпіади в Токіо, каратистка Анжеліка Терлюга 22-го вересня вийшла заміж за свого хлопця, спортсмена Володимира Зарецького.

Про це молодята повідомила у сторіс, а перед цим 29-річна наречена показала фото свого дівич-вечора.

"Все? Все!", - заявили Вова і Ліка, стоячи коло Палацу одружень

Раніше Терлюга поділилася враженнями від сюрпризу, який їй влаштували подруги.

"Мрія про дівич-вечір з американських фільмів стала реальністю. У головній ролі нареченої – Я! Досі не можу повірити, але в той самий час дуже щаслива. Дуже дякую моїм улюбленим дівчаткам за такий сюрприз… Було дуже круто і весело, тільки в моєму випадку все обійшлося без кримінальних подій в Лас-Вегасі", - написала Ліка в Instagram.

Анжеліка вирішила не вдягати сукню нареченої, а обрала лаконічний костюм

Подружки влаштували нареченій дівич-вечір її мрії

Вбрання для Ліки пошила подруга-дизайнерка Альона Шуба

Фото з розпису Ліка ще не показувала усі фото з instagram анжеліки

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Спорт=краса: найяскравіші пляжні фото українських учасниць Олімпіади в Токіо