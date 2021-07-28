Спорт=краса: найяскравіші пляжні фото українських учасниць Олімпіади в Токіо

Володарка першої української медалі на Олімпіаді в Токіо, дзюдоїстка Дар’я Білодід у житті поза спортом полюбляє шопінг і активно веде свій Instagram.

У довгоногої, тендітної білявки вистачає і світлин в купальниках, на яких вона виглядає просто як модель.

При зрості 172 Даша виступає у категорії до 48 кілограмів

Білодід з її даними могла би стати моделлю, але пішла в спорт

30-річна олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан доволі стримано веде свої соцмережі. І світлинами в купальнику фанатів не балує.

Але на тих кількох фото, які можна знайти у спортсменки на сторінці, вона виглядає наче голлівудська зірка на відпочинку.

Новоспечена дружина, тенісистка Еліна Світоліна полюбляє розваги у соцмережах. Окрім фото в бікіні, 26-річна спортсменка частенько викладає свої запальні танці в Tik-Tok.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elina Monfils (@elisvitolina)

Власницею одного з найгарячіших Instagram серед учасниць Олімпіади з упевненістю можна назвати 26-річну легкоатлетку Марину Бех-Романчук.

Спортсменка постійно хизується своїми звабливим та м'язистими формами у коротеньких шортиках та купальниках.

Марині є що показати не лише на Олімпіаді

Трішки скромніше поводяться у соцмережах 23-річна Юлія Левченко та 19-річна Ярослава Магучіх, які представляють команду зі стрибків у висоту. Але і у цих дівчат є в Instagram кілька фото в бікіні.

Юлія Левченко фото з instagram

Ярослава Магучіх фото з Instagram

Кубикам пресу 31-річної бігунки Анни Рижикової можна лише позаздрити, а фотографії спорстменки в купальнику - полайкати в її Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Ryzhykova 🇺🇦 Nike Athlete (@anna_ryzhykova)

Спорт - це красиво

29-річна Анжеліка Терлюга в купальнику зовсім не виглядає як каратистка-чемпіонка. Радше як просто спортивна красуня з Instagram.

Тим не менше, саме їй прогнозують олімпійську медаль у Токіо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anzhelika Terliuga (@anzhelika_terliuga)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anzhelika Terliuga (@anzhelika_terliuga)

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