Камінська вляглася на колії та представила свою першу пісню українською

Слава Камінська випустила другу композицію у сольному статусі, і вона стала першою піснею українською мовою в репертуарі співачки.

"Я заслухала цю пісню до дірок ... Жодну прем'єру не чекала так сильно і хвилююче. Моя перша пісня українською мовою…", - написала Слава та виклала чорно-біле відео, зняте на залізничних коліях.

Кліпу на пісню поки немає, але фрагмент відео є в Instagram Слави

Пісня "Подзвони" про любовний трикутник, з якого вирвалася головна героїня.

СЛУХАЙТЕ ПІСНЮ:

Нагадаємо, у травні вийшов перший кліп Слави поза гуртом "НеАнгели", і в ньому вона показала 8 своїх альтер его.