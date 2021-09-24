Камінська вляглася на колії та представила свою першу пісню українською
24 вересня 2021, 10:49
Слава Камінська випустила другу композицію у сольному статусі, і вона стала першою піснею українською мовою в репертуарі співачки.
"Я заслухала цю пісню до дірок ... Жодну прем'єру не чекала так сильно і хвилююче. Моя перша пісня українською мовою…", - написала Слава та виклала чорно-біле відео, зняте на залізничних коліях.
Пісня "Подзвони" про любовний трикутник, з якого вирвалася головна героїня.
СЛУХАЙТЕ ПІСНЮ:
Нагадаємо, у травні вийшов перший кліп Слави поза гуртом "НеАнгели", і в ньому вона показала 8 своїх альтер его.
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