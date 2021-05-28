Бузкові коси, чудернацький капелюх та арфа: 8 альтер его Камінської в новому кітчевому ВІДЕО

Співачка Слава Камінська представила відеокліп на свою нову сольну, дуже запальну пісню Slava Bogu.

Із чуттєвої ліричної героїні, якою звикли бачити свою улюбленицю фани, зірка перетворилася на веселу, самоіронічну примадонну.

Слава з відром на голові в екстравагантному капелюсі показалася в новому кліпі

У кліпі показується цілих вісім її шалених alter ego.

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А як вам така Камінська?

"Це абсолютно моя історія! І кліп, і після - це мій внутрішній стан 24/7. Барви, стьоб, лексика, я давно мріяла реалізуватися саме в таких образах", - поділилася колишня "НеАнгел".

"Саме з таким настроєм треба міняти принців на коней", - додала Слава.

У новому відео співачка випустила на волю вісім своїх альтер его

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Нагадаємо, попри два шлюби, які закінчилися розлученнями, Камінська не втрачає надії зустріти свого принца. Але наступного разу вийде заміж лише зі шлюбним контрактом, щоби "не лишитися з голою дупою".

Фото пресслужби, скріншот із відео

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