"Дуже дивна історія": каратистка Терлюга відгуляла весілля після 8 місяців стосунків
Олімпійська призерка з карате Анжеліка Терлюга відгуляла гучне весілля з тренером Володимиром Зарецьким.
26-го вересня пара влаштувала собі свято в Одесі, а їхні численні гості поділилися фрагментами вечірки у сторіс.
За день до гуляння вже офіційно дружина Ліка написала пост в Instagram, де розказала, як народилися стосунки з Вовою.
Як виявилося, молодята знайомі з дитинства, але зустрічатися почали лише в січні цього року. А вже через 3 місяці роману Володимир покликав Анжеліку заміж, і вона погодилася.
"Може, ви і будете говорити, що це просто неможливо, але якщо подумати, то ця людина знає мене з дитинства, бачила мене у всіх настроях і станах. І як з такими залицяннями і підтримкою не відповісти взаємністю? Дуже дивна, непередбачувана історія, яка закінчилася справжніми почуттями і статусом "чоловік" і "дружина", - написала Терлюга.
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