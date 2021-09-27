"Дуже дивна історія": каратистка Терлюга відгуляла весілля після 8 місяців стосунків

Олімпійська призерка з карате Анжеліка Терлюга відгуляла гучне весілля з тренером Володимиром Зарецьким.

26-го вересня пара влаштувала собі свято в Одесі, а їхні численні гості поділилися фрагментами вечірки у сторіс.

Вова з Лікою розписалися ще 22-го вересня

За день до гуляння вже офіційно дружина Ліка написала пост в Instagram, де розказала, як народилися стосунки з Вовою.

Як виявилося, молодята знайомі з дитинства, але зустрічатися почали лише в січні цього року. А вже через 3 місяці роману Володимир покликав Анжеліку заміж, і вона погодилася.

"Може, ви і будете говорити, що це просто неможливо, але якщо подумати, то ця людина знає мене з дитинства, бачила мене у всіх настроях і станах. І як з такими залицяннями і підтримкою не відповісти взаємністю? Дуже дивна, непередбачувана історія, яка закінчилася справжніми почуттями і статусом "чоловік" і "дружина", - написала Терлюга.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anzhelika Terliuga (@anzhelika_terliuga)

Наречена у день свого весілля

Наречений чекає на кохану та явно нервує

Найромантичніший момент

Подружки нареченої всі в одному кольорі, як в американських фільмах