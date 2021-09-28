Grimes після розриву з Маском завела мову про лесбійську комуну
28 вересня 2021, 11:30
Схоже, підприємець Ілон Маск та співачка Grimes, які "наполовину розійшлися" після трьох років стосунків, дійсно зробили це легко та по-дружньому.
Коментуючи зміни у своєму особистому житті, Клер Буше навіть відпустила пікантний жарт.
"Я колонізую (один із супутників Юпітера) Європу окремо від Ілона, щоби заснувати там лесбійську космічну комуну", - поділилася вона планами з Page Six.
Нагадаємо, Grimes свого часу підкреслювала, що в жодному разі не бажає, щоби замість Tesla мільярдер Маск вкладав гроші в її "дурні артпроєкти". Артистка вірить, що її тепер уже ексбойфренд - людина, яка реально змінює світ на краще.
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