Grimes після розриву з Маском завела мову про лесбійську комуну

Схоже, підприємець Ілон Маск та співачка Grimes, які "наполовину розійшлися" після трьох років стосунків, дійсно зробили це легко та по-дружньому.

Коментуючи зміни у своєму особистому житті, Клер Буше навіть відпустила пікантний жарт.

"Я колонізую (один із супутників Юпітера) Європу окремо від Ілона, щоби заснувати там лесбійську космічну комуну", - поділилася вона планами з Page Six.

А може, Grimes зовсім і не жартує, коли говорить про колонію на Європі... фото з instagram grimes

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Нагадаємо, Grimes свого часу підкреслювала, що в жодному разі не бажає, щоби замість Tesla мільярдер Маск вкладав гроші в її "дурні артпроєкти". Артистка вірить, що її тепер уже ексбойфренд - людина, яка реально змінює світ на краще.

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