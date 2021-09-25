Ілон Маск оголосив, що "наполовину розійшовся" з Grimes

Підприємець Ілон Маск та матір його молодшого сина, співачка Grimes, aka Клер Буше розійшлися після трьох років стосунків. Але не зовсім.

Що зараз між ними відбувається, 50-річний мільярдер пояснив Page Six.

"Ми наполовину розійшлися, але продовжуємо любити одне одного, ми часто бачимося та прекрасно ладнаємо між собою", - повідомив Маск.

"Головним чином, справа в тім, що моя робота зі SpaceX і Tesla вимагає, щоби я переважно знаходився в Техасі або їздив за кордон, а її робота переважно в Лос-Анджелесі. Зараз вона зі мною та малим Х у помешканні неподалік", - зазначив він.

Як відомо, офіційно Ілон одружувався тричі: з письменницею Жюстін Вілсон, від якої має п'ятьох синів-підлітків, та з акторкою Талулою Райлі, з якою вони побралися в 2010-му, розлучилися в 2012-му, потім знову побралися в 2013-му, але в 2016-му остаточно перестали бути подружжям.

Із ексдружиною Джонні Деппа, актрисою Амбер Хьорд винахідник до вівтаря так і не дійшов, зате судився з зіркою, щоби не дати їй від нього народити.

Фото з Twitter Ілона Маска та з Instagram

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