Лорак у бікіні похвалилася пресом та харчами в дубайському басейні

Співачка Ані Лорак вирішила побажати своїм підписникам позитивного настрою та закликати їх любити себе.

Для цього вона виклала фото в купальнику посеред дубайського басейну, та ще з плавучою тацею, повною харчів.

"Любов до ближнього починається з любові до себе. Посилаю позитивний настрій і бажаю доброго ранку", - написала Кароліна.

View this post on Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Лорак влаштувала собі відпочинок у Дубаї

Нагадаємо, нещодавно Лорак презентувала кліп на свою першу за 14 років українськомовну пісню.