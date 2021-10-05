Лорак у бікіні похвалилася пресом та харчами в дубайському басейні
5 жовтня 2021, 12:18
Співачка Ані Лорак вирішила побажати своїм підписникам позитивного настрою та закликати їх любити себе.
Для цього вона виклала фото в купальнику посеред дубайського басейну, та ще з плавучою тацею, повною харчів.
"Любов до ближнього починається з любові до себе. Посилаю позитивний настрій і бажаю доброго ранку", - написала Кароліна.
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Нагадаємо, нещодавно Лорак презентувала кліп на свою першу за 14 років українськомовну пісню.
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