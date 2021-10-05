Лорак у бікіні похвалилася пресом та харчами в дубайському басейні

Вівторок, 5 жовтня 2021, 12:18

Співачка Ані Лорак вирішила побажати своїм підписникам позитивного настрою та закликати їх любити себе.

Для цього вона виклала фото в купальнику посеред дубайського басейну, та ще з плавучою тацею, повною харчів.

"Любов до ближнього починається з любові до себе. Посилаю позитивний настрій і бажаю доброго ранку", - написала Кароліна.

 
Лорак влаштувала собі відпочинок у Дубаї 
 
 

Нагадаємо, нещодавно Лорак презентувала кліп на свою першу за 14 років українськомовну пісню


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