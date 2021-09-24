Вишиванка з Буковини, віночок і човен: Лорак презентувала кліп на першу за 14 років українськомовну пісню

Уперше за 14 років Ані Лорак, яка у серпні виступила в Одесі, представила пісню своєю рідною українською мовою.

Співачка сама написала слова до ліричної композиції "Бачила". Автором музики виступив Єгор Глєбов, з яким Кароліні давно приписують стосунки.

Як каже Лорак, ця пісня - спогад-сповідь про те, що навіть попрощавшись з любов'ю, вона не проститься з тобою, а житиме в серці, незважаючи ні на що.

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Кліп "Бачила" переповнений образами та символізмом. Кароліна з'являється в трьох унікальних костюмах ручної роботи. Один із нарядів – вишиванка глибокого червоного кольору – був створений вишивальницями з Буковини – батьківщини артистки – і відображає етнічний код цього краю.

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"Я написала слова з глибини свого серця. Мені хотілося створити особливий візуальний ряд. Кліп дуже тонко і точно відображає мій внутрішній стан", – каже Ані Лорак.

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До цього Лорак востаннє випускала авторську пісню українською у 2007-му році - "Я стану морем"

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Фото надані пресслужбою