Огнєвіч з косичками та оголеними стегнами повигиналася на мокрій підлозі. ВІДЕО

Співачка Злата Огнєвіч, яка шукає своє кохання на телешоу "Холостячка", презентувала кліп на свою авторську пісню "Клинок".

У пристрасному відео артистка показалася у новому образі – з довгими афрокосичками.

"Пісня "Клинок" - це мій особистий маніфест. У сучасному світі відносини перетворилися на поп-корн, люди перестали цінувати щирість, близькість і важливість свого партнера. Так часто чую про знайомства на одну ніч, розбиті серця і порожні надії", - зауважила Злата.

Як вам Злата з косичками?

"Я продовжую вірити, що ми здатні почути голос серця своєї людини і відповісти на його поклик. Саме тому мій маніфест, мій "Клинок" є голосом серця для всіх, хто вміє чути і відчувати" - наголосила виконавиця.

Огнєвіч стала ще розкутішою та сексуальнішою

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