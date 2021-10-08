Огнєвіч з косичками та оголеними стегнами повигиналася на мокрій підлозі. ВІДЕО
8 жовтня 2021, 10:23
Співачка Злата Огнєвіч, яка шукає своє кохання на телешоу "Холостячка", презентувала кліп на свою авторську пісню "Клинок".
У пристрасному відео артистка показалася у новому образі – з довгими афрокосичками.
"Пісня "Клинок" - це мій особистий маніфест. У сучасному світі відносини перетворилися на поп-корн, люди перестали цінувати щирість, близькість і важливість свого партнера. Так часто чую про знайомства на одну ніч, розбиті серця і порожні надії", - зауважила Злата.
"Я продовжую вірити, що ми здатні почути голос серця своєї людини і відповісти на його поклик. Саме тому мій маніфест, мій "Клинок" є голосом серця для всіх, хто вміє чути і відчувати" - наголосила виконавиця.
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